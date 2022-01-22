Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolda kalan vatandaşların yardımına AFAD koştu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına koştu.
Kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut kara yollarında bazı vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini aldı.
Bölgeye hareket eden ekipler, vatandaşları kurtararak ilçe merkezlerine götürdü.
Etiketler: Balıkesir Kar Yağışı
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