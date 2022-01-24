Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta yoğun kardan halı sahanın çatısı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde üzerindeki karı taşıyamayan halı sahanın çatısı çöktü. Çökme, tesis kapandıktan yarım saat sonra yaşandığı için facianın eşiğinden dönüldü.
İlçede etkili olan kar yağışı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Vahit Selçuk Caddesi'nde Murat Özkan'a ait halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.
Çatıda biriken karın ağırlığını taşımayan metal direkler, gece saatlerinde çöktü.
[Fotoğraf: DHA]
Yarım saat önce 16 kişi maç yapıyordu
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, çöken yapının altında kimsenin kalmadığını belirledi.
Olay öncesinde halı sahada 16 kişinin maç yaptığı, tesis kapandıktan 30 dakika sonra çökmenin yaşadığı belirtildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ağaç araçların üstüne devrildi
Yunus Emre Mahallesi, Yazgülü Sokak'ta ise bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı
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