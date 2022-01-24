Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Yurt genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava sürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yoğun karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden kuvveti saate 60 kilometreyi bulan fırtına şeklinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 7, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.
Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi Hakkari Kar Yağışı Muş Van Hava Durumu Meteoroloji
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