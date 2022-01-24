Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araç lastiğine gizlenmiş 10 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de bir aracın yedek lastiğine gizlenmiş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobili takibe aldı.
Dedektör köpeklerle araçta yapılan aramada paketler halinde yedek lastiğin içine gizlenmiş 10 kilo 400 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Mardin Narkotik Uyuşturucu
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