Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Van'da Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Geçen hafta gerçekleştirilen eş zamanlı 4 operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 8 kişi ile FETÖ mensubu 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Van
Son Haberler
- 10:41
- 10:36
- 10:33
- 10:26
- 10:28
Sıradaki Haber
Erciyes yolu ulaşıma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz