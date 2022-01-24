Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1008 koy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

Gaziantep

Aralıklarla 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle, Gaziantep adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

175 köyün yolunun kardan kapandığı kentte, şehirler arası otoyol ve kara yollarının açık kalması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kayseri

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahallelerin yolları kapandı.

Bünyan'da 3, Develi'de 20, İncesu'da 4, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 70, Sarız'da 30, Talas'ta 4, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da ise kapanan 8 yolunu açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin şuana kadar yaptıkları çalışmalarda ise 228 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 135 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde de belediye ekipleri, caddelerde biriken karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçenin dışına taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Yüksekova ilçesinde 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve caddelerdeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece etkili olan kar nedeniyle il genelinde 114 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, kapalı yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar nedeniyle 282 köy yolunun kapandığını aktardı.

Kentte dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle araçlar kara gömüldü, vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1485 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Özellikle yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Erzurum kırsalındaki 699 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilde ulaşım sağlanamayan yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Ayrıca kar ve tipi yüzünden Erzincan'da 425, Tunceli'de 287, Ağrı'da 48, Ardahan'da 9, Iğdır'da 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ve il özel idaresi ekipleri söz konusu yolların açılması için aralıksız çalışma gerçekleştiriyor.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 72, Darende'de 67, Pütürge'de 64, Hekimhan'da 50, Arguvan'da 45, Arapgir'de 42, Battalgazi'de 39, Yeşilyurt'ta 37, Doğanşehir'de 36, Yazıhan'da 31, Kale'de 22, Kuluncak'ta 21, Doğanyol ilçesinde de 16 mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde kapanan 542 mahalle yolunu ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

Giresun

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 27, Dereli'de 6 ve Şebinkarahisar'da 62 olmak üzere toplam 133 köy ile ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Gümüşhane

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 40, Kelkit'te 60, Köse'de 11, Kürtün'de 12, Şiran'da 16, Torul'da 10 olmak üzere 149 köyün yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece trafiğe kapatılan Kahramanmaraş Kayseri karayolu, Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda çift taraflı trafiğe açıldı.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat mahallesinin kırsal kesimlerinde yer alan 380 mahallenin yolu ulaşıma kapalı. 49 mahalleye de direklerin yıkılmasından dolayı elektrik verilemiyor. İl genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle de kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve dört yaş altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlilerine 1 gün izin verildi.

Tüm il genelinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Buzlanan yollara sıvı çözeltili solüsyon ile tuzlama yapılıyor.

6 ilde 2 bin 450 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapalı olan merkezde 60, ilçelerden Almus'ta 25, Artova 6, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 40, Niksar'da 80, Reşadiye'de 70, Pazar'da 3, Turhal'da 27, Yeşilyurt'ta 6 ve Zile'de 100 olmak üzere 423 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Sinop'ta da Türkeli ilçesinde 33, Saraydüzü'nde 18, Boyabat'ta 50, Dikmen'de 28, Gerze'de 31, Erfelek'te 27, Ayancık'ta 57, Durağan'da 43 ve merkezde 14 olmak üzere 301 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum'da merkez ve ilçelere bağlı 569 köy yolunun kar nedeniyle kapanan yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresine ait 60 personel ve 43 iş makinesi, acil durum içeren köy yolları başta olmak üzere bütün yerleşim birimlerine ulaşımı sağlamak için 24 saat çalışıyor. Ekipler, hafta sonu 681 yerleşim birimindeki 4 bin 767 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Etkili olan kar nedeniyle Samsun'da 330 mahallede, Kastamonu'da 631, Amasya'da ise 196 köy yolu kapalı bulunuyor.

Kapanan yolların açılması için il özel idaresi ve belediye ekipleri çaba sarf ediyor.

Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da 1292 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 132, ilçelerden Baskil'de 44, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37, Sivrice'de 50 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, Bingöl Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Pervari'de 42 köy ve 10 mezra, Eruh'ta 10 köy, Şirvan'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile bağlı ilçelerde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkez'de 9 köy 4 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy 8 mezra, Güçlükonak'ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi ulaştığı bölgede, 4 loder, 7 kepçe, 5 greyder, 6 kar bıçaklı kamyonla 23 ekip, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Kentin kuzey kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 177 köy ve 193 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.