Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kapalı pazar yerinin çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısının çökmesi, bazı araçlarda hasar oluştu.
İlçe merkezinde bulunan kapalı pazar yerinin çatısı biriken karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü.
Olayda yaralanan olmazken bazı araçlar hasar gördü.
Polis ekipleri, pazar yerinin çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Halkımızın yanındayız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.
Çam, ilçede son 20 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı
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