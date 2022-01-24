Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık ekipleri karda mahsur kalan hastaların yardımına yetişiyor
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta kar nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.
Kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar nedeniyle çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bazı bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine hastaların yardımına koştu.
Gerze, Erfelek ve Durağan ilçelerinde ekipler, yolların açılmasının ardından hastaları bölgedeki hastanelere yetiştiriyor.
Ekipler, son bir haftada 13 hastaya ulaştı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Sağlık Çalışanları Sinop
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