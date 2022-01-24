Kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar nedeniyle çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bazı bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine hastaların yardımına koştu.

Gerze, Erfelek ve Durağan ilçelerinde ekipler, yolların açılmasının ardından hastaları bölgedeki hastanelere yetiştiriyor.

Ekipler, son bir haftada 13 hastaya ulaştı.