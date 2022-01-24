Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 17 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı.
Van'da Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 9 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 3'ü Afganistan, 3'ü İran uyruklu 19 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Suça karışanlara toplamda 421 bin 876 lira ceza da uygulandı.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler İran Kaçakçılık Sınır Güvenliği Van
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