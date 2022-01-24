Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te ev yangını: 2 çocuk yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir evde yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürürken Suriyeli 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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