İstanbul'da kar etkisini iyice artırdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışın akşam saatlerinde yoğunlaşacağını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Anadolu tarafından İstanbul'a gidecek araçlar için Sakarya'dan itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği, Yalova'dan ise İstanbul ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durduruldu.

Anadolu tarafından İst.'a gidecek araçlar için Sakarya'dan (İzmit ve İst. istikametine) itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği), Yalova'dan ise İst. ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durdurulmuştur. — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 24, 2022

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Yerlikaya, açıklamasında, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

İstanbul kara teslim oldu. Kentte birçok noktada ulaşım durma noktasına geldi. Çevre illerden kente araç girişleri durduruldu. İstanbul’daki son durumun detayları @trthaber’de.https://t.co/TFXPA5LpRu pic.twitter.com/XskGjAAPce — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2022

Uçuşlar 04.00'e kadar durduruldu

Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği şehirde, uçak seferlerinden bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar ertelendi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 25 Ocak saat 04.00'e kadar durduruldu.