Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar nedeniyle çöken sundurmanın altında kalan kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir iş yerine ait karla kaplı sundurmanın çökmesi sonucu yoldan geçen kadın yaralandı.
Eskişehir'de bir giyim mağazasına ait 10 metre uzunluğundaki sundurma, yoğun karın ağırlığına dayanamayıp çöktü.
Bu sırada sundurmanın altında kalan Ayşe Sarıköse yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Eskişehir Hava Durumu Kar Yağışı
Son Haberler
- 18:24
- 17:43
- 18:27
- 17:55
- 17:45
Sıradaki Haber
İstanbul'da otogarlardaki çıkışlar durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz