Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bodrum ile Antalya'nın Manavgat ilçesi arasında, denizde rüzgârın gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği duyuruldu.

Manavgat-Anamur arasında ise güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 25 Ocak saat 20.00’da etkisini yitireceği öngörülüyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçı ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.