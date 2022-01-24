Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum ve Anamur’da kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında, denizde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bodrum ile Antalya'nın Manavgat ilçesi arasında, denizde rüzgârın gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği duyuruldu.
Manavgat-Anamur arasında ise güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 25 Ocak saat 20.00’da etkisini yitireceği öngörülüyor.
Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçı ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Bodrum Fırtına Meteoroloji Muğla
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