İstanbul'da AVM'ler erken kapatılacak
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler 19.30'da kapatılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri Twitter hesabından açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında AVM'lerin erken kapatılacağını duyurdu.
"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla 19.30’da kapatılacaktır."
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla;
19.30’da KAPATILACAKTIR
Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/Sv8Q1K4Z8D
İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişmişti, Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği duyurulmuştu, uçuşlar 04.00'e kadar durdurulmuştu.
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