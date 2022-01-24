İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri Twitter hesabından açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında AVM'lerin erken kapatılacağını duyurdu.

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla 19.30’da kapatılacaktır."

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişmişti, Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği duyurulmuştu, uçuşlar 04.00'e kadar durdurulmuştu.