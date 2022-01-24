Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların misafir edildiği, mahsur kalanların kurtarıldığı, bir araç kazasına müdahale edildiği duyuruldu.

Köyde mahsur kalan bir kişiye erzak ikmali yapıldığı vurgulanan açıklamada, "12 vatandaşımız sağ olarak mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edilmiştir. Kastamonu ve Sinop'tan hareket ederek yola çıkan 4 otobüsteki toplam 127 vatandaşımız, güvenlik amacıyla ilimiz KYK yurtlarında misafir edilmiş, yollar açılınca yollarına devam etmişlerdir" bilgisi paylaşıldı.