Başkentte son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Gölün çevresine gelen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı ve kuşları besledi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri de gölün etrafında vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için karları temizledi. Gölde yaşayan hayvanların olumsuz etkilenmemesi için gölde bazı yerlerde buzlar kırıldı.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri de gölde yaşayan ördek ve karabataklara yem verdi.