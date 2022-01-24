Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.

AFAD'ın yürüttüğü çalışmalarda toplam 72 bin 81 personel ile 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat görevlendirildi.

"4 bin 603 kişi güvenli bölgelere alındı"

AFAD'ın yaptığı açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz."