Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yoğun kar zincirleme kazaya neden oldu: 30 araç birbirine girdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana geldi. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.
Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesi düştü.
İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.
Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğin durduğu öğrenildi.
Karda ilerleyemeyen bazı araçlar uzun kuyruk oluştu. Bazı vatandaşlar kontak kapatarak yaya olarak ilerledi.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Kar Yağışı
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