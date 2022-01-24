Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesi düştü.

İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.

Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğin durduğu öğrenildi.

Karda ilerleyemeyen bazı araçlar uzun kuyruk oluştu. Bazı vatandaşlar kontak kapatarak yaya olarak ilerledi.