Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokakta snowboard yaptı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından bir kişi aracının arkasına bağladığı halatla sokakta snowboard yaptı.
Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının ardından kentteki cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Karlı yolların tadını çıkarmak isteyen bir genç, aracın arkasına taktığı halata tutunarak snowboard yaptı.
Karda kayan gencin eğlendiği anları, arkadaşı cep telefonuna kaydetti.
Etiketler: Bolu Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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