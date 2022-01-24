Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yürüttüğü çalışmalarda, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, Bağlar Gömmetaş Mahallesi'nde tarihi eserleri 1 milyon 250 bin TL’ye satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke, 28 adet yüzük, 7 adet obje, 3 adet mühür, 1 adet hançer, 1 adet 163 santim uzunluğunda zincir ve 31 adet farklı ebatlarda taş olmak üzere toplam 132 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.