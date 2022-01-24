Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 552 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 95 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 142 kilogram esrar, 26 kilogram metamfetamin, 6 kilogram skunk, 17 kilogram bonzai, 26 bin sentetik ecza, 6 bin adet ecstasy, 39 bin adet captagon, 190 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram afyon sakızı ile 75 tabanca/tüfek ve 76 bin 325 lira ele geçirildi.