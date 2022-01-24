Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ülke genelinde narkotik operasyon: 4 bin 552 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye genelinde son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 4 bin 552 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 552 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 95 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 142 kilogram esrar, 26 kilogram metamfetamin, 6 kilogram skunk, 17 kilogram bonzai, 26 bin sentetik ecza, 6 bin adet ecstasy, 39 bin adet captagon, 190 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram afyon sakızı ile 75 tabanca/tüfek ve 76 bin 325 lira ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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