Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda karayolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 72 bin 81 personel ile 33 bin 450 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır."