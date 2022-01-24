Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastayı sırtında ambulansa taşıdı
[Fotoğraf: DHA ]
Adıyaman'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan hasta sağlık çalışanının sırtında ambulansa taşıdı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesinde tansiyon hastası olan 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen'i yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Mahalleye giden ekipler, kapalı olan yol nedeniyle yürüyerek eve ulaştı.
Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılması gereken Üzdiyen'i sağlık görevlilerinden biri, sırtında taşıyarak yol kenarında bekletilen ambulansa ulaştırdı.
Hastaneye kaldırılan Üzdiyen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Kar Yağışı Sağlık Çalışanları
Son Haberler
- 16:55
- 16:58
- 16:57
- 16:26
- 16:52
Sıradaki Haber
Eskişehir'de 15 milyon 740 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz