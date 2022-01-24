Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 15 milyon 740 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 15 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik başlattığı çalışmada, iki araca operasyon düzenledi.
Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 15 milyon 740 bin boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık Makaron Tütün
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