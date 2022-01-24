Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik başlattığı çalışmada, iki araca operasyon düzenledi.

Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 15 milyon 740 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.