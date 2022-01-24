İstanbul'un Şişli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hızla yokuş aşağıya kayarak önce kaldırıma daha sonra 3 otomobile çarparak durabildi.

Otomobilin hızla geldiğini görenler, ''Yoldan çekilin'' diye bağırarak olası bir facianın önüne geçti.

O anlar, evinden kar yağışını izleyen bir kişi tarafından görüntülendi.