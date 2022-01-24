Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayan otomobil üç araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şişli'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, üç araca çarparak durabildi. Yayaların korkulu anlar yaşadığı kaza telefonla görüntülendi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hızla yokuş aşağıya kayarak önce kaldırıma daha sonra 3 otomobile çarparak durabildi.
Otomobilin hızla geldiğini görenler, ''Yoldan çekilin'' diye bağırarak olası bir facianın önüne geçti.
O anlar, evinden kar yağışını izleyen bir kişi tarafından görüntülendi.
Etiketler: Buzlanma Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Kış Lastiği
Son Haberler
- 16:59
- 16:55
- 16:58
- 16:57
- 16:26
Sıradaki Haber
Sarp Sınır Kapısı'nda kaçakçılığa göz açtırılmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz