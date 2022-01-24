Arnavutköy'de şiddetli kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Özellikle Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Vali Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışın akşam saatlerinde yoğunlaşacağını duyurdu.
Arnavutköy'de son durum
Vali Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Paylaşımında, İstanbul Havalimanı civarında çekilen bir videoya da yer verdi.
Arnavutköy'deki yoğun kar yağışı kameralara yansıdı.
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım.
Anlık #İstanbulHavalimanı civarı
Arnavutköy #kar#İstanbul pic.twitter.com/eSTAiTTOOu
30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yassıören mevkiinde yaşanan kaza nedeniyle trafik durdu.
Beylikdüzü'nde de etkili oluyor
Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. TRT Haber muhabiri Merve Güneş bölgeden son durumu aktardı. Kar yağışının 1 saatteki artışı yayına da yansıdı.
Uçuşlar 18.00'e kadar durduruldu
Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği şehirde, uçak seferlerinden bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar ertelendi.
İstanbul Havalimanı'nda pistte yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu.
Uçaklar Çorlu'ya yönlendirildi
THY'nin Bükreş, Viyana ve Odessa seferini yapan uçakları ile Gulf Air Bahreyn'in bir uçağı Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Çatalca çıkışında araçlara geçiş izni verilmiyor.
Uçuşları yeniden başlatmak için çalışmalar sürüyor
Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.
İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.
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