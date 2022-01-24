İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Vali Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışın akşam saatlerinde yoğunlaşacağını duyurdu.

Arnavutköy'de son durum

Vali Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Paylaşımında, İstanbul Havalimanı civarında çekilen bir videoya da yer verdi.

Arnavutköy'deki yoğun kar yağışı kameralara yansıdı.

30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yassıören mevkiinde yaşanan kaza nedeniyle trafik durdu.

Beylikdüzü'nde de etkili oluyor

Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. TRT Haber muhabiri Merve Güneş bölgeden son durumu aktardı. Kar yağışının 1 saatteki artışı yayına da yansıdı.

Uçuşlar 18.00'e kadar durduruldu

Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği şehirde, uçak seferlerinden bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar ertelendi.

İstanbul Havalimanı'nda pistte yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu.

Uçaklar Çorlu'ya yönlendirildi

THY'nin Bükreş, Viyana ve Odessa seferini yapan uçakları ile Gulf Air Bahreyn'in bir uçağı Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Çatalca çıkışında araçlara geçiş izni verilmiyor.

Uçuşları yeniden başlatmak için çalışmalar sürüyor

Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.