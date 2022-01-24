Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamile kadını UMKE hastaneye yetiştirdi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan 9 aylık hamile kadın, UMKE tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Şehriban Dayanç, kar nedeniyle yolu kapanan beldeden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından alınarak hastaneye ulaştırıldı.
UMKE, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgeye tam paletli ambulansla gitti.
Dayanç, tam paletli ambulansla yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun ardından hastaneye ulaştırıldı.
Etiketler: Ambulans Bingöl Hava Durumu Kar Yağışı UMKE
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