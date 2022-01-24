Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 küçükbaş son anda kurtarıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde Sedat Karaca'ya ait ağılın çatısı kar birikintisi nedeniyle çökmeye başladı. Durumu fark eden köy sakinleri, buradan çıkardıkları 100 küçükbaşı başka ağıla götürdü.
Çatısı çöken ağıl ise kullanılamaz hale geldi.
Yoğun kar yağışından dolayı mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Karaca, hayvanlarının zarar görmediğine sevindiklerini söyledi.
Etiketler: Amasya Hava Durumu Hayvancılık Kar Yağışı
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