Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine izin verilmeyecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri Twitter hesabından açıkladı. Yerlikaya, son açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."
Kıymetli Sürücüler,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR
Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT
"Araçlar uygun alanlarda bekletilecek"
Karayolları Genel Müdürlüğü de Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatıldığını duyurdu. Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir."
#Trakya tarafından #İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 24, 2022
Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir.
Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir.
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