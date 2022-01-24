İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri Twitter hesabından açıkladı. Yerlikaya, son açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

"Araçlar uygun alanlarda bekletilecek"

Karayolları Genel Müdürlüğü de Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatıldığını duyurdu. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir."