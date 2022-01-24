Günlerdir süren kar yağışı İstanbul'u yoğun bir şekilde etkisi altına aldı. Avrupa Yakası'nın kuzeyinden gelen yoğun kar fırtınaya sebep oldu.

İstanbul'da kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken Meteoroloji, AFAD ve AKOM vatandaşlara zorunlu kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Bu akşam kar etkisini artıracak

İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun deniz etkili kar yağışlarının (DEK) aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Deniz etkili kar yağışı (DEK) nedir?

TRT Haber, deniz etkili kar yağışını hava tahmin uzmanlarına sordu. İstanbul'da yaşanan kar fırtınasının sebebinin DEK ile birlikte sistem yağışları olduğunu ifade eden Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Bayram Doğan, "Şu anda sistemin altında bir kar yağışı var İstanbul'da. Deniz etkisi kar yağışının (DEK) zaman zaman etkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Yüksek basınç durumlarında görülen DEK yağışları Doğan şu sözlerle anlattı:

"Sıcak denizin hava taşımasıyla birlikte nemin yükselmesi sonucu kar yağışları görülür. Bu durum atmosferin soğuk havada olduğu zamanlarda yaşanıyor. DEK yağışları bu şekilde oluşur"

"İstanbul'un zaman zaman kuzeyinde görülüyor"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Lab. Bşk. Adil Tek de DEK yağışlarının İstanbul'un kuzeyinde zaman zaman görüldüğüne dikkati çekti. Bu yağışların her zaman olmadığını belirten Tek, sözlerine şöyle devam etti:

"Deniz etkisi kar yağışlarında (DEK) buharlaşmayla beraber soğuk havaya bir transfer başlıyor. Bu transferin arkadan beslemesi çok oluyor. Deniz suyunun sıcak olmasıyla gerçekleşen buharlaşma, soğuk hava mekanizmasıyla buluşuyor. Bu durum İstanbul'un zaman zaman kuzeyinde görülüyor. Avrupa Yakası'nın iç kesimlerinde DEK yağışlarını aralıkla görüyoruz. Bu yağışlar her zaman oluşmaz. Hava durumunun etkisi neticesinde görülüyor"

Kar ne zaman İstanbul'u terk edecek?

İstanbul'un son hava tahminlerini TRT Haber ile paylaşan Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Bayram Doğan, bu akşam saatlerine dikkat çekti ve vatandaşları uyardı.

Saat 20.00-21.00 civarında kar yağışının İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olabileceğini söyleyen Doğan, "İstanbul'da Avrupa Yakası'nın yüksek bölümlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde il genelinde şiddetini artırarak devam ettirecek. Yağışlar aralıklarla çarşamba sabaha kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Çarşamba günü kar yağışının etkisi azaltarak hafif görüleceği tahmin ediliyor. Perşembe günü İstanbul Boğazı çevresinde ve Anadolu Yakası'nda karla karşışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edecek. Cuma günü kar yağışının İstanbul'u terk etmesini bekliyoruz. Yoğun kar yağışı çarşamba günü sabaha kadar İstanbul'da etkili olacak" açıklamasını yaptı.

Şubat'ın ilk haftası kar yeniden gelebilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Lab. Bşk. Adil Tek, soğuk hava dalgasının bir süre daha İstanbul genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek, "Şubat ayının 1'nden sonra yeni bir sistem görünüyor. Önce yağmur daha sonra kar yağışı şeklinde İstanbul'da yeniden görebiliriz" açıklamasını yaptı.