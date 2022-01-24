İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışın akşam saatlerinde yoğunlaşması beklenen kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.

Uçuşlar durdu, AVM'ler erken kapanacak

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar 04.00'a kadar durduruldu. AVM'lerin kapanış saati değişti.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 25 Ocak saat 04.00'a kadar durduruldu.

AVM’ler bu akşam itibarıyla, saat 19.30’da kapatılacak.