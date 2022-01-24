Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da buzlu yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada biri ağır 9 kişi yaralandı. Otobüste 39 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Şebinkarahisar-Sivas kara yolu Yavuzselim Mahallesi mevkiinde Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki Özlem Seyahat'e ait yolcu otobüsü, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, biri ağır 9 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüste 39 yolcu bulunduğu öğrenildi.
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