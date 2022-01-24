Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında dumandan zehirlendiği değerlendirilen ev sahibi hayatını kaybetti.
Birlik Mahallesi Yıldırım Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan zehirlendiği değerlendirilen 45 yaşındaki Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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