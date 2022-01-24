Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelileri yakalamak için 16-21 Ocak tarihlerinde çalışma yaptı.
Operasyonda, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, silahla yağma, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar, hükümlü ve tutulunun firarı gibi suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında hapis cezaları bulunan zanlılardan 49'u tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.
Etiketler: Antalya
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