İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelileri yakalamak için 16-21 Ocak tarihlerinde çalışma yaptı.

Operasyonda, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, silahla yağma, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar, hükümlü ve tutulunun firarı gibi suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında hapis cezaları bulunan zanlılardan 49'u tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.