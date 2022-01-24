Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünün döşemesinin altından 98 kilo uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aracın döşemesinin altından 98 kilo 400 gram eroin çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, döşemenin altına gizlenmiş 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Tipoğlu, Türk polisinin aziz milletinin huzuru için her koşulda mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.
Tipioğlu, "Bugün ağır kış altında durdurdukları araçta 98 kilo 400 gram eroin yakalayan arkadaşlarımı ve narkotik köpeğimiz Rex'i kutluyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Ayağınıza taş değmesin" dedi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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