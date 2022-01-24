Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika; T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir. Seferlerimiz 00.00 itibarıyla 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Metro hatlarımızda 30 dakika; T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika ve T5 tramvay hattımızda ise 20 dakika aralıklarla sefer yapılacaktır."

Marmaray seferleri de uzatıldı

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.