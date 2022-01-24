Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da çatısı çöken çiftlikteki 22 büyükbaş telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aşırı kar birikmesi sonucu çatısı çöken çiftlikteki 22 büyükbaş hayvan telef oldu.
Mehmet Çatan'a ait besi çiftliğinin çatısı biriken karın ağırlaşmasıyla çöktü. Çevredekiler çatının çöktüğünü görünce, çiftlikteki hayvanları kurtarmak için yardıma gitti.
Tüm çabalara rağmen 22 büyükbaş hayvan telef oldu.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri çiftlikte incelemelerde bulundu.
Etiketler: Adıyaman Hayvancılık
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