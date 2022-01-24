Mehmet Çatan'a ait besi çiftliğinin çatısı biriken karın ağırlaşmasıyla çöktü. Çevredekiler çatının çöktüğünü görünce, çiftlikteki hayvanları kurtarmak için yardıma gitti.

Tüm çabalara rağmen 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri çiftlikte incelemelerde bulundu.