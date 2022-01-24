Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: İzmir Hava Durumu
Son Haberler
- 21:30
- 20:55
- 20:46
- 20:24
- 20:31
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı: Burkina Faso'daki haberleri endişeyle karşılıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz