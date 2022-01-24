Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
[Fotoğraf: AA]
Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.
KGM'nin yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.
Anadolu’dan İstanbul'a giden araçlar için, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen tırlar hariç olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.
Etiketler: Kar Yağışı İstanbul
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