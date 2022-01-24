Bursa Valiliği, sosyal medya hesabından İstanbul'a ulaşımla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bursa’dan İstanbul istikametine gerek kara yolundan gerekse otobandan devam eden ve kış lastiği olan binek türü araçların yola devam etmelerine şu an itibariyle müsaade edilmeye başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Vali Yakup Canbolat, daha önce yaptığı açıklamada Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıklamıştı.