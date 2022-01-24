Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’dan İstanbul güzergahına kış lastiği olan araçlar gidebilecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul yönüne kış lastiği olan binek araçların geçişine izin verileceği duyuruldu.
Bursa Valiliği, sosyal medya hesabından İstanbul'a ulaşımla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bursa’dan İstanbul istikametine gerek kara yolundan gerekse otobandan devam eden ve kış lastiği olan binek türü araçların yola devam etmelerine şu an itibariyle müsaade edilmeye başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Vali Yakup Canbolat, daha önce yaptığı açıklamada Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
Bursa’dan İstanbul istikametine gerek karayolundan gerekse otobandan devam eden ve kış lastiği olan binek türü araçların yola devam etmelerine şu an itibariyle müsade edilmeye başlanmıştır.— Y a k u p C A N B O L A T (@YakupCanbolat) January 24, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Etiketler: İstanbul Bursa Kış Lastiği Kar Yağışı
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