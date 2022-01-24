Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
İlçede 15 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hüküm giyen F.Ö'nün olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Antalya
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