Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.
İstanbul'da kar yağışı adeta hayata durdurdu. Kar yağışının üç gün daha süreceği kentte, acil durumlar dışında dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
Son Haberler
- 22:56
- 22:52
- 22:44
- 22:40
- 22:33
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsünün döşemesinin altından 98 kilo uyuşturucu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz