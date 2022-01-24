İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda görevli personellerin yarın tam gün izinli olacağını açıkladı:

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi.

Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır pic.twitter.com/3CsxXBUOXc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

Kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

Öte yandan megakentte, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.