Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kombi servisi olduğunu söyleyerek evlere giren 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Isparta'da kendilerini kombi ustası olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zafer Mahallesi'nde oturan M.K, kombisinin arızalanması üzerine internetten bulduğu kombi servisiyle pazarlık yaptı.
Eve gelen şüpheliler S.Z, E.G. ve B.Y, kombiyi tamir ediyormuş gibi davranıp M.K'den yüklü miktarda para alarak uzaklaştı.
Kombideki arızanın devam ettiğini fark eden M.K, durumu polise haber verdi.
Çalışma başlatan ekipler, daha önce suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen S.Z, E.G ve B.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Isparta Dolandırıcılık
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