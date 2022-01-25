İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından, mahsur kalan sürücüleri ziyaret edecek.