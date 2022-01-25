Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'da
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından, mahsur kalan sürücüleri ziyaret edecek.
Son Haberler
- 05:02
- 04:54
- 04:50
- 04:55
- 04:27
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'nda seferler saat 13:00'e kadar yapılamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz