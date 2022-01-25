Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri ve Ulaştırma bakanları ile AFAD Başkanı İstanbul'a gidiyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.
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