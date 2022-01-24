Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesiyle ilgili, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok." dedi.
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