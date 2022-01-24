Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç duyurusu başvurusunu avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı belirtildi.

İfade özgürlüğü sınırlarının aşıldığına da dikkat çekildi. Bu kapsamda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.