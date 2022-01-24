Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soylu ile Lamorgese'nin telefonda görüştüğü belirtildi.
????????????????— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 24, 2022
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi pic.twitter.com/FDqTUsuOPJ
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı İtalya
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