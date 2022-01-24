Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

MYK toplantısının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir değerlendirme yaptığını ifade eden Çelik, toplantıda iç ve dış politikayla ilgili gelişmelerin de ayrıntılı şekilde paylaşıldığını söyledi.

Çelik, MYK toplantısının büyük bir kısmında teknolojik gelişmelere ilişkin AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin sunum yaptığı belirtti.

Sunum çerçevesinde dijital siyaset ve metaverse teknolojisinin MYK toplantısında geniş bir şekilde ele alındığı vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir konuya dikkat çekmek istiyoruz o konu da şudur, dijitalin siyaseti diyoruz dijital siyaset demiyoruz. Bunun sebebi tabii ki dijital gelişmeleri pek çok siyasi parti kendi parti bünyesi içerisinde kullanıyor. Dijitalin, dijital mecraların siyasette kullanılması çok güçlü bir boyut oluşturdu siyaset için ama bu tabii sadece işin tüketim kısmıyla işin sadece iletişim kısmıyla ilgili bir konu. AK Parti olarak biz sadece dijital siyaset değil dijitalin siyaseti dediğimiz tüm bu gelişmelerin siyasete etkisinin, topluma etkisinin ve insanlık hayatına etkisinin neler olabileceği üzerinde de geniş bir çerçevede değerlendirme yapıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/RjNKkCaGla — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2022

Çelik, bu konuyu çok yakından takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü doğrudan insan tanımıyla mülkiyet tanımıyla dinle geleneksel kurumlarla ülke tanımıyla mülkiyet tanımıyla ilgili yeni boyutların açıldığını, bu boyutların bir kısmının son derece pozitif sonuçlar doğurduğunu ama bu yeni boyutlarla birlikte de yeni tehditlerin güçlü bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijitalin siyasetinin arkasındaki tehditlere karşı Türkiye'nin hazırlıklı olması, insanların ve toplumun korunması gerektiğini aktaran Çelik, burada ortaya çıkan fırsatlarla ilgili olarak da gençler başta olmak üzere topluma mal edilmesi konusunda, hukuki, siyasi çerçevenin ve farkındalığın nasıl oluşturulacağının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının dijitalle ilgili süreci yakından takip etmekle görevli olduğunu ve daha önce de bazı sunumların gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bu konuda AK Parti olarak kendimizi, kendi verilerimizi siyasette oluşturduğumuz çeşitli verileri hem güvence altına almak hem de yeni dönemde bunları birbiriyle daha çok ilişkilendirerek, daha çok entegre ederek güçlü bir şekilde bu verileri siyasetin önümüzdeki dönemlerde yapacağımız faaliyetlerin sonuçlarına uygulamak bakımından, bu başkanlığımız yine güçlü çalışmalar yapıyor." dedi.

"Burada bir öncülük gerçekleştirilecek"

Sunumda, metaversenin insan hayatına, toplum hayatına ve ekonomiye dönük etkilerinin ortaya konulduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın çeşitli bakış açılarından kendi birimleri açısından, kendi formasyonları açısından da değerlendirmeleri oldu. Sonuç olarak bütün bunların yakın bir şekilde takip edilmesi, Türkiye'nin bu konuda bir tüketici değil güçlü bir oyuncu, bu konuda hem dijital altyapısıyla söyleyeceği sözler olan güçlü bir oyuncu hem de aynı zamanda bunun insanlığa etkileri bakımından söyleyebileceği çok güçlü sözler var.

Bu çerçeveden baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yakın zamanda bir forum düzenlenecek. Buraya katılmayı ve bir konuşma yapmayı uygun buldular. Bu forum partimizde gerçekleştirildiğinde hem bu bahsettiğimiz kavramların teknolojik boyutları hem felsefi boyutları hem siyasi boyutları hem ekonomik boyutları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Bu konuda da partimiz bir öncülük yaparak hem bunların kazanımları konusunda hem de bunların getirdiği yeni riskler, yönetilmesi gereken alanlar ve tehditler konusunda hem toplumumuzda hem ülkemizde hem insanlığın geri kalanında bir farkındalık oluşturmak için burada bir öncülük gerçekleştirilecek."

Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının düzenlediği "Net konuşalım" programlarına ilişkin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan bu siyasetler, AK Parti'nin başkanlığında ortaya koyulan bu siyasetler Türkiye'nin sadece bu alanlarda bir tüketici değil bir üretim unsuru, bir oyuncu bütün bu süreçleri etkileyen bir aktör olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Oluşturduğumuz dijital yollar ve dijital altyapı Türkiye'yi bu konuda önemli oyunculardan birisi haline getirmiştir. Dolayısıyla bütün bu altyapının yeniden gençlerimize anlatılması, bundan sonra onların bu altyapı üzerinden ilerleyerek ülkemizin geleceğine, insanlığın geleceğine nasıl damga vurabileceğine dair bu 'Net Konuşalım' toplantıları genel merkezimizin faaliyetleri kapsamında bütün illerde daha çok yaygınlaştırılarak devam edecektir."

"Zaten kurulmuştur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun,"İklim Bakanlığını kuracağız" sözlerine ilişkin Çelik, şunları kaydetti:

"Bu artık bizi şaşırtmıyor yani en azından bir partinin genel başkanının daha kaliteli bilgilerle daha sağlam bilgilerle kamuoyu önüne çıkması gerekir. Hadi mesela bazen siyasette dil sürçmesi ve unutkanlık olabiliyor, bazı konular unutulabiliyor ama hazırlık yapılmış bir toplantıda ve bir gençlerle buluşmada bir iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi. Tabii çok şaşırtıcı olmuştur çünkü Türkiye'de İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile zaten kurulmuştur. Bu bakanlık aynı zamanda birçok eylem planının bakanlığımıza bu boyutunun gelmesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu şekilde hayata geçmesiyle bu boyutun eklenmesiyle iklim değişikliği konusundan tutun da çeşitli alanlara kadar birçok gelişme de sağlanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası siyasetin gündeminde ve merkezinde olan Ukrayna merkezli krizle ilgili nasıl bir diplomasi yürüttüğünü herkesin gördüğünü belirten Çelik, bu çerçevede Erdoğan'ın verdiği mesajların dünyada güçlü bir şekilde karşılık bulduğunu söyledi.

"Pek çok kesim sadece krizin bir tarafına seslenebilirken, bir tek Türkiye krizin iki tarafına da yani hem Ukrayna tarafında hem Rusya tarafında olumlu karşılanan mesajları ve iradeyi ortaya koyabiliyor" diyen Çelik, zaman zaman Türkiye'nin izole olduğu, Türkiye'nin dış politikada etkisiz olduğu ile ilgili temelsiz yaklaşımlara verilebilecek en güçlü cevaplardan birinin bu olduğunu ifade etti. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en önemli ülkeleri sadece bu krizin bir tarafına hitap edebilen bir yaklaşım ortaya koyabiliyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına da hitap edebilen, krizin her iki tarafı tarafından da memnuniyetle karşılanan bir yaklaşım ortaya koyabiliyor. Tabii ki Karadeniz'de, bölgede yeni bir çatışma istememe, bu savaşların geride bırakılması iradesinin Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi fevkalade önemlidir. Yeni bir krizi, yeni bir savaşı bölgemiz hiçbir şekilde kaldırmayacaktır. Bu bir domino taşı etkisiyle başka krizleri de etkileyecektir. Ama bu çerçevede herkesin bilmesi gereken bir şey de Türkiye'nin burada ortaya koyduğu barışçıl rolü, diplomatik müzakereyi öne çıkaran rolün aslında her krizin tarafları için ne kadar kıymetli olduğudur."

"AB, Balkanlar'daki krizler karşısında da sadece seyirci durumunda"

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile bir araya geldiği yemekteki mesajlarına da değinerek, Erdoğan'ın AB'nin stratejik öncelik olduğunun altını çizdiğini, fakat AB'nin en temel konularda, örneğin göçmen meselesi başta olmak üzere aynı şekilde Türkiye'nin AB üyelik sürecinin işletilmesi konusunda ne derece vizyonsuz bir durumda kaldığını net bir şekilde tanımladığını aktardı.

AB'nin aslında Türkiye'yi sık sık Göçmen Anlaşması'na uymaya davet ettiğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Ama net olan bir şey var. AB, bu anlaşmanın bir tek Göçmen Anlaşması'yla ilgili kısmını ele alıyor. Üstelik Türkiye'ye yapması gereken ödemeleri yapmayarak adil yük paylaşımı gerçekleştirmeyerek önemsediği tek o maddeyi de yerli yerince hayata geçiremiyor. Ama onun dışında anlaşmada yer alan fasılların açılması maddesini, yeniden yerleştirme maddesini, üst düzey mekanizmaların geliştirilmesi, üst düzey diyaloğun artırılması maddelerini AB ihlal ediyor. Dolayısıyla Türkiye'yi çeşitli krizlerde anlaşmaya, sadakate çağıranlar, aslında anlaşmanın bir bütün olduğunu, bütün boyutlarıyla ele alınması gerektiğini sürekli olarak, sistematik olarak görmezden gelmeye devam ediyorlar."

AB'nin hiçbir şekilde Türkiye'ye zor zamanlarda demokratik açıdan yanında olan bir iradeyle yaklaşmadığını ifade eden Çelik, "Örneğin Türkiye'yi en çok yargıladıkları, değerlendirdikleri konu yargı bağımsızlığıyla ilgili konu. Enteresandır, Türkiye'yi en çok yargı bağımsızlığıyla ilgili konularda eleştirirken, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra, benim AB Bakanlığı dönemimdi, o zaman ilk kestikleri yardım, Türkiye ile yargısal iş birliği konusundaki yardımları kestiler. Dolayısıyla buradaki çifte standart meselesi değil sadece burada ciddi bir samimiyetsizliğin ortaya çıktığı görülüyor" dedi.

AB'nin Balkanlar'daki krizler karşısında da sadece seyirci durumunda olduğunu ifade eden Çelik, Avrupa'nın doğusunda krizin ortaya çıkmaması için en yoğun gayretin Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gösterildiğini belirtti.

AB'nin Ukrayna meselesinde de yüksek perdeden sözler söylediğini dile getiren Çelik, ama krizin çözümü konusunda herhangi bir mekanizmanın kurulmasına öncülük edemediğini vurguladı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi aslında Türkiye 100 yıllık demokrasisi ile aynı zamanda güçlü bir Avrupa devleti olarak aslında AB'ye çok büyük bir vizyon katabilir, AB'den Cumhurbaşkanımızın deyişiyle yük alabilirdi ama bunu değerlendiremediler. Dolayısıyla bu sıkışmışlık içerisinde bir kere daha Ukrayna krizinde görüldüğü gibi AB, Türkiye ile ciddi bir şekilde bu müzakereleri yürütmemenin Türkiye'yi AB'ye almamanın aslında küresel bedellerini de bu şekilde ödemektedir."

"Sembolik bir örneği"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda yapılan bu çifte standarda da güçlü cevaplar verdiğini belirterek, artık herkesin gördüğü gibi Rumların sürekli olarak müzakere masası açarak aynı konuları tekrar etmek şeklindeki yaklaşımlarının hiçbir kıymeti harbiyesinin kalmadığını vurguladı.

"En makul çözümün iki devletli çözüm olduğunu açık ve seçik bir şekilde söylüyoruz ve aslında aklı başında herkes de bunu bu şekilde kabul ediyor." diyen Çelik, "Buna da AB yine Kıbrıs Türkleri'ne karşı bu çifte standardı sürdürmeye devam ediyor. Kendi yaptıkları hatanın bedelini Kıbrıs Türkleri'ne ödetmeye kalkıyorlar. Güney Kıbrıs'ı tek taraflı olarak üyeliğe almaları aslında bütün bu sorunların başıdır. Bunun karşısında kendi hatalarını telafi etmek için Türkiye'den ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir taviz beklemelerinin hiçbir manası yoktur. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de ortaya koyulan irade, yani Mavi Vatanımızda ortaya koyulan irade, çok temel bir iradedir, bundan asla vazgeçilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"En son Rum kesiminin PKK/PYD terör örgütünün bir ofisini açması ise Avrupa Birliği topraklarının terör örgütleri için güvenli bir yuva haline getirilmesinin sembolik bir örneğini oluşturmaktadır. Bu derece cüretkar bir biçimde teröre destek verilmesi, hiçbir şekilde kabul edilmeyecek, hiçbir şekilde mantıklı bir mazerete sokulamayacak bir meseledir. Burada hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi yolunda yürüyor, kendi iradesi ile yürüyor. Ne Ege'de ne Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ın herhangi bir bölümünde hiçbir şekilde bir tavizin verilmesi asla ve kata söz konusu olmayacaktır."

Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde, 50 sandalye için 403 dolayında adayın yarıştığını belirterek, "Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demokrasinin geldiği yeri göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, egemen bir devlet olarak demokrasisine sahip çıkıyor, kendi gündemine hakimdir, işleyen bir demokrasi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada yoluna devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Korkunç bir tablo var burada"

Ömer Çelik, Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi her zaman takip ettiklerini, dağa kaçırılan çocukların istatistiklerine baktıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten korkunç bir tablo var burada. Bunların çoğu 18 yaşından, 15 yaşından küçük. Bunların üçte biri kimi zaman çeşitli dönemleri alırsak, yarısı kız çocuğu. Küçük çocuklar bunlar. Daha da ilerisi bazıları engelli, görme engelli olan ve başka tür engelleri olan çocuklar. Aslında terörün ne kadar acımasız bir yüzü olduğunu Türkiye'deki en ufak olayda, o olayı çarpıtarak sesi çıkanların terör örgütünün insan haklarını, çocuk haklarını bu şekilde ihlal etmesi karşısında sessiz kalmasının aslında nasıl vicdansız bir strateji olduğunu, nasıl iki yüzlü bir strateji olduğunu net gösteren unsurlardan bir tanesi bu. Bu bakımdan Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünyanın en meşru mücadelelerinden biridir."

Türkiye'nin bu mücadelesine destek vermenin, demokratik bir perspektif açısından zorunlu olduğunu ama halen müttefiklerin dünyanın önemli ülkelerinin DEAŞ terör örgütüne karşı PYD'yi PKK'yı desteklemek adına bu şekilde bir çifte standardı sürdürdüğünü bildiklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Afganistan'da geçmişte yaptıkları hatayı burada da yapıyorlar. Afganistan'da da geçmişte çeşitli ülkeler, çeşitli zaman dilimlerinde kendilerine bir siyasal hakimiyet alanı açmak için vekalet savaşları yürüttüler. Bu vekalet savaşlarını yürütürken bir terör örgütünü, bir başka terör örgütüne karşı kullandılar ya da oradaki normal halka karşı birtakım halk hareketlerine karşı terör örgütlerini kullanmak şeklinde kendi projelerini gerçekleştirmeye çalışan birtakım vekalet savaşlarına imza attılar. Tüm bunlara baktığınızda esasında maalesef bundan ders alınmadığını, bu şekilde kullananların hepsi birbirine zıt ülkeler, her biri Afganistan'da hezimete uğradı. Ama maalesef bu stratejiyi şimdi de bu şekilde gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüne karşı kullanmaya çalışanlar, geçmişte yaşadıklarını bir daha yaşamaktan başka bir şey ile karşılaşmayacaklar, hiçbir şekilde meşru, etkili, teröre karşı anlam ifade eden bir sonuç almayacaklar."

"İfade hürriyetiyle bir ilgisi yoktur"

Çelik, dünyanın çeşitli yerlerinde, aşırı sağcıların, faşistlerin Türkiye ve İslam düşmanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ürettiği nefret suçu ve nefret siyasetini Türkiye'nin içerisinde de son zamanlarda sıkça görmeye başladıklarını söyledi.

Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"En son gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin yaptığı şey, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız bir davranış biçimidir. Cumhurbaşkanımızın şahsına, Cumhurbaşkanlığı makamına dönük bu ifadelerin kullanılması başlı başına bir ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir hürriyeti, ifade hürriyeti ile bir ilgisi yoktur. Eğer birisi buna fikir hürriyeti ya da ifade hürriyeti diyorsa, milletin evi olan seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın millete hizmet mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, birisinin edepsizce 'ahır' demesini meşru gören birisi varsa ifade hürriyetinden hiçbir şey anlamamıştır. Bu, millete hakarettir, milli iradeye hakarettir. Milletin verdiği oylarla seçtiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakarettir, devlet başkanlığına, devletin başına hakarettir.

Dolayısıyla burada iki husus söz konusudur. Birisi Cumhurbaşkanımızın şahsına dönük olarak asla kabul edilemeyecek bu tecavüzkar yaklaşım, bu ahlaksız yaklaşım, aynı zamanda da milletin ortak iradesini, devletin iradesini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak ortaya koyulan yaklaşım. Şimdi muhalefet, demokrasi için zorunludur. Keşke çok kaliteli muhalefetimiz olsa, çok vizyoner muhalefetimiz olsa bu demokrasimizin standardını yükseltir ama hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak, hakaret edene tavır alındığı zaman 'Muhalifler susturuluyor' gibi bir yaklaşım ortaya koymak doğrusunu söylemek gerekirse, fikir hürriyetini ifade hürriyetini istismar etmekten on

"Biz her zaman olduğu gibi bu konularda kararlı bir mücadeleyi sürdüreceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"AK Parti bu konularda hukuki ve siyasi olarak mücadelesini en kararlı biçimde sürdürecektir. Hakaret siyasetine de nefret siyasetine de asla geçit vermeyeceğiz. Ama burada herkesin bilmesi gereken bir şey var. Bu şekilde nefret suçlarının bu kadar kolay işlenebilmesi aslında nefret siyasetinin himayesi yüzünden oluyor. Birileri nefret siyaseti vasıtasıyla bunları himaye etmeseler, bunların arkasında siyasi irade koymasalar, bu olaylar gerçekleştiğinde kınamak yerine siyasi şemsiye oluşturmasalar, aslında bu nefret söylemi daha da gerilemiş olacak ama nefret siyaseti, nefret söylemine sponsorluk yaptığı için maalesef bunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Biz her zaman olduğu gibi bu konularda kararlı bir mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kere daha net bir şekilde beyan ediyoruz."

Bir gazetecinin, cumhurbaşkanına hakaret suçunun kanun maddesinden çıkartılmasına yönelik CHP'nin hazırladığı teklife ilişkin sorusuna Çelik, Cumhuriyet Halk Partisinin bu nefret söylemine karşı davranış geliştirmesi gerektiğini söyledi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O şahıs, Cumhurbaşkanımıza karşı bu galiz ifadeleri kullanırken, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı yani milletin ortak iradesini, devleti temsil eden yere karşı bunu kullanırken, oradaki CHP milletvekilleri susuyor, buna sessiz kalıyorlar. Bir tanesi orada şunu söylese, dese ki 'Siz de muhalifsiniz, biz de muhalifiz. Evet biz muhalefet üretiyoruz, biz bunlara karşıyız ama bu şekilde bir üslubu doğru bulmuyoruz' dese o zaman dersiniz ki evet ya burada samimi bir yaklaşım var, muhalefet etmekle hakaret siyasetini, muhalefet etmekle nefret siyasetini ayrıştırmıştır. Dolayısıyla bu teklifin arkasında acaba ne söylemek istiyorlardı? Ama bunu söylemeyip de orada susarsanız, oradaki hakarete zımni bir onay verirseniz, o zaman yapmaya çalıştığınız şeyin aslında hakaret siyasetinin ve nefret siyasetinin önünü açmak, Cumhurbaşkanımıza karşı nefret siyasetini daha örgütlü hale getirmek şeklinde olduğu görülecektir."

Çelik, dünyanın her tarafında devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına hakaretin cezai müeyyidesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 1926'dan, Atatürk zamanından beri o zamanki cumhurbaşkanına karşı mütecaviz şekilde bu tür ifadelerin kullanılmasının suç olarak düzenlendiğini belirten Çelik, "Yani sanki sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın görev yaptığı dönemde ortaya çıkmış gibisinden bir yaklaşım koyuyorlar ortaya. Bu baştan aşağı yalan bir davranış" diye konuştu.

Bazı genel başkanların bu konuya ses çıkarmadan, sadece yargının aldığı karara odaklanan bir yaklaşım ürettiğini, hakareti yapan kişinin televizyondaki konuşmasını değil de sanki bir tweeti üzerinden değerlendirme yaptığını aktaran Çelik, o yayını izleyen hiç kimsenin bunun meşru bir yaklaşım olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.

"Nefret siyaseti pandemisiyle demokrasimizi kuşatmaya çalışıyorlar"

Çelik, İtalya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Almanya'ya kadar cumhurbaşkanına, devlet başkanına yapılan bu hakaret meselesinin hem hapis cezasıyla hem para cezasıyla düzenlendiğini söyledi.

Sistematik olarak nefret siyaseti pandemisi oluşturmaya çalışıldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Nefret siyaseti pandemisiyle demokrasimizi kuşatmaya çalışıyorlar. 2 aydır özellikle sistematik bir şekilde epidemi oluşturmaya çalışarak bütün demokratik gündemi felç etmeye çalışıyorlar. Bütün söylemi buraya çekmeye çalışıyor. Siz buna direndiğiniz zaman da muhalifler susturuldu. Siz bir şey söylediğinizde nefret siyaseti, hakaret siyasetiyle ilgili bunun karşısında bizden susmamızı beklemeyin. Biz buna en güçlü tepkiyi vereceğiz. Çünkü bir sivil siyasetin aşağılanmasının, demokratik siyasetin aşağılanmasının bu ülkeye ne ağır bedeller ödettiğini görmüş bir siyasi kadroyuz. Hem bu tarih bilincine sahibiz hem de bunu deneyerek, yaşayarak, içinden geçerek, bununla mücadele ederek gördük. Bunların hepsinin arkasında sivil siyaseti sakatlamak, sivil siyaseti ve demokratik siyaseti felç etmek, hareket kabiliyetini yok etmek şeklinde bir yaklaşım vardır.

AK Parti'nin bu direnişinin aslında demokratik bir direniş olduğu, bugün meydanlara inen teşkilat mensuplarımızın, vatandaşlarımızın bu demokratik bilince sahip çıktığının herkes tarafından görülmesi lazım. Nasıl oluyor da nefret söylemine birileri demokratik bir hak talep olarak görüp bu nefret söylemiyle mücadelenin demokratik siyaset ve hukuk içerisindeki karşılığını gayri meşru ilan edebiliyor? Biz bu yaklaşımı çok iyi biliriz. Bununla çok mücadele ettik. Nefret siyaseti, hakaret siyasetiyle bu ülkenin nasıl kuşatıldığını, rahmetli Menderes'ten Özal'a kadar, ülkenin demokrasisinin nasıl felç edildiğini bu çerçevede gördük. Dolayısıyla bu sorduğunuz yasal düzenlemenin arkasında, buna ifade hürriyetini genişletme gibi bir kılıf geçirmeye çalışıyorsa bunun hiçbir karşılığı yok."

"Cumhurbaşkanımız en deneyimli devlet başkanlarından bir tanesidir"

Çelik, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubatta planladığı Ukrayna ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda bu bölgeyi ve bölgedeki gelişmeleri bilen, bunların içinde defalarca bulunmuş, masanın etrafında defalarca bulunmuş en deneyimli devlet başkanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu deneyimi ve her iki tarafın da ortak noktada buluşması yönündeki iradesi herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve buna kıymet de veriliyor. Bunun olumlu şekilde devam etmesi gerektiği konusunda hem Ukrayna hem Rusya'da bir karşılık var. Bu dünyada da var. Dünyadaki pek çok ülke ve devlet başkanı sadece krizin bir tarafına hitap edebiliyor. Yani Cumhurbaşkanımız krizin iki tarafına da hitap eden ve bundan da olumlu karşılık gören müstesna bir konumda. Bu çerçeveden baktığımızda, Ukrayna ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımızın bu krizdeki tansiyonun düşürülmesi bakımından son derece önemli olacaktır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki görüşmesinden sonra Sayın Putin ile de görüşeceğini ifade etti. Bu telefonla mı olur, yüz yüze mi olur, Türkiye'de mi Rusya'da mı olur, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in takdirleriyle gerçekleşecektir."

Çelik, ülke genelinde kar yağışı sebebiyle çeşitli zorluklar yaşandığını, bu konuda valiliklerin açıklamalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde evsizlerin güvenli ve sıcak ortamlara alınması için valiliklerin organizasyonlar yaptığını aktaran Çelik, "Herhangi bir vatandaşımızın bu karda, kışta, kıyamette, bu soğukta hayatının risk altında olduğu, sokakta kaldığı gibi bir tabloyla karşılaşırsak lütfen 155'e bildirelim" dedi.